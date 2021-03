Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le doute s'installe pour l'avenir de ce cadre de Claude Puel !

Publié le 7 mars 2021 à 15h30 par Dan Marciano

Arrivé en janvier 2018 à l'ASSE, Mathieu Debuchy voit son contrat arriver à son terme à la fin de la saison et n'aurait toujours aucune nouvelle de sa direction en ce qui concerne une possible prolongation.

En grande difficulté financière et fragilisée par la crise du Covid-19, l’ASSE a été dans l’obligation de procéder à quelques changements dans son effectif durant le dernier mercato estival. Visage emblématique du club stéphanois, Loïc Perrin a pris sa retraite, tout comme Yohan Cabaye. Souhaitant rajeunir son effectif, Claude Puel a également enregistré les départs de plusieurs gros salaires, ces derniers mois, à l’instar de Yann M’Vila, de Loïs Diony ou encore de Stéphane Ruffier, relégué au rang de doublure de Jessy Moulin et licencié pour faute grave. Alors qu’ils souhaitent désormais miser sur de jeunes joueurs, les Verts pourraient, de nouveau, mettre fin à l’aventure de plusieurs trentenaires durant l’intersaison. En effet, Kévin Monnet-Paquet (32 ans), Romain Hamouma (33 ans) et Mathieu Debuchy (35 ans) voient leur bail expirer à la fin de la saison et n’ont toujours pas prolongé leur contrat.

Debuchy s'impatiente

International français, Mathieu Debuchy n’a pas caché son envie de prolonger son contrat et de jouer, même si le football est loin d'être sa priorité. « Il y a plus important que la fin de contrat. J’irai discuter avec le coach, on verra ce qu’il en découle. J’ai envie d’être fixé, j’ai 36 ans bientôt, des enfants, et encore envie de jouer. C’est important pour la suite mais ce n’est pas la priorité » avait-il confié il y a quelques semaines. Mais le latéral droit a reconnu durant le mois de janvier, qu’il n’avait pas de nouvelles de la part de sa direction : « Il n’y a pas de discussion avec le club. J’ai déjà dit ce que je pensais de ce club, de la ville et de ses supporters ». Et selon But Football Club , la situation n’aurait pas évolué favorablement. A en croire le média, Mathieu Debuchy n'aurait toujours reçu aucun signe de sa direction et pourrait bien franchir la porte de sortie lors du prochain mercato estival.

Claude Puel maintient le doute