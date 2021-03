Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel s'attaque à un nouveau marché !

Publié le 7 mars 2021 à 14h45 par D.M.

L’ASSE n’hésiterait pas à poser son regard sur le Maghreb. Le club stéphanois aurait notamment envoyé des émissaires au Maroc afin d’observer les prestations de plusieurs pépites du championnat.

Claude Puel a décidé de prendre les choses en main lors du dernier mercato estival et d’entamer au sein de l’ASSE un projet de rajeunissement. Le club stéphanois s’est séparé de plusieurs cadres du vestiaire à l’instar de Yann M’Vila ou de Loïs Diony afin de mettre l’accent sur le recrutement de jeunes joueurs à l’instar par exemple d’Adil Aouchiche. En grande difficulté financière, l’ASSE voudrait maintenir ce projet à flot et se concentrer de jeunes talents à fort potentiel ou sur l’achat de joueurs libres.

Plusieurs pépites marocaines ciblés par l'ASSE