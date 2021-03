Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt fait une nouvelle annonce fracassante sur la vente de l’OM !

Publié le 7 mars 2021 à 11h45 par T.M.

De passage à Marseille cette semaine, Frank McCourt n’a cessé de répéter que l’OM n’était pas à vendre. Et ce dimanche, l’Américain en a encore rajouté une couche.

Depuis l’été dernier, les rumeurs à propos d’une vente de l’OM vont bon train. D’ailleurs, dernièrement, cela s’est intensifié notamment avec l’annonce d’un intérêt d’investisseurs saoudiens et du prince Al-Walid Bin Talal. Toutefois, à chaque fois qu’une rumeur apparaissait concernant une cession de l’OM, Frank McCourt et son entourage n’ont cessé de répéter que le club phocéen n’était pas vendre. Ces derniers jours, il a d’ailleurs persisté à ce sujet et McCourt a maintenu son discours lors de son entretien accordé à Téléfoot .

« L’OM n’est pas vendre »