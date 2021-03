Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un nouvel investissement XXL pour McCourt ? La réponse !

Publié le 7 mars 2021 à 10h30 par T.M.

Ayant déjà énormément investi à l’OM, Frank McCourt pourrait encore un peu remettre un peu la main à la poche pour aider à Pablo Longoria. Toutefois, il ne faudrait pas s’attendre à de grosses folies.

Depuis un peu plus de 4 ans désormais, Frank McCourt est à la tête de l’OM. Et si l’Américain avait de grandes ambitions, les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes et ce en dépit du fait qu’il ait énormément investi. Malgré cela, McCourt pourrait à nouveau injecter des liquidités alors qu’un nouveau chapitre s’ouvre à l’OM avec Pablo Longoria aux commandes. Mais à quel investissement faut-il s’attendre ? Lors de son passage à Marseille cette semaine, le propriétaire marseillais a été régulièrement interrogé sur le sujet, ne se positionnant jamais sur un budget concret.

Pas de chèque en blanc pour Longoria !