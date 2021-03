Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Retraite, départ… Le clan Mandanda laisse planer un énorme doute pour son avenir !

Publié le 7 mars 2021 à 9h00 par B.C.

Alors que Pablo Longoria compte procéder à de gros changements au sein de l’OM, l’avenir de Steve Mandanda apparaît incertain. D’ailleurs, l’international français se poserait également des questions sur la suite de sa carrière et n’écarterait aucune option…

Pour mettre fin à la crise institutionnelle et sportive à l’OM, Frank McCourt a décidé de nommer Pablo Longoria à la présidence du club phocéen. L’Espagnol a désormais les cartes en main pour relancer l’OM, et de gros changements sont attendus. Florian Thauvin et Jordan Amavi arrivent notamment en fin de contrat, tandis que Pol Lirola, Michaël Cuisance ou encore Leonardo Balerdi verront leur prêt s’arrêter cet été. Mais deux cadres voient également leur avenir s’inscrire en pointillé. D’après L’Equipe , Pablo Longoria souhaiterait préparer l’avenir du club sans Dimitri Payet et Steve Mandanda. Après les derniers événements survenus du côté de la Canebière, le gardien ressentirait une réelle lassitude mentale depuis plusieurs mois, et si Payet n’envisagerait pas un départ de l’OM, la donne serait différente avec Mandanda.

Rien n’est à exclure pour l’avenir de Mandanda