Mercato - OM : Longoria prépare déjà un mercato de folie !

Publié le 7 mars 2021 à 4h15 par A.M.

Désormais président de l'OM, Pablo Longoria prépare déjà son mercato estival, et ça devrait clairement bouger.

Directeur du football de l'OM depuis l'été dernier, Pablo Longora est, depuis un peu plus d'une semaine, président du club phocéen. Et le dirigeant espagnol continuera de gérer le mercato et s'apprête à vivre un été très mouvementé. Entre les joueurs en fin de contrat et ceux qu'il faudra vendre pour renflouer les caisses de l'OM, le successeur de Jacques-Henri Eyraud aura du pain sur la planche. Et selon Mohamed Bouhafsi, Pablo Longoria est déjà très ambitieux.

60M€ de vente espéré par Longoria ?