Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La réponse de Kylian Mbappé est très attendue... en équipe de France !

Publié le 7 mars 2021 à 4h00 par A.M.

Après Noël Le Graët, c'est Didier Deschamps qui s'est prononcé sur l'avenir de Kylian Mbappé. Et le sélectionneur de l'équipe de France veut lui aussi le voir rester au PSG.

« Est-ce que j’ai envie de voir Kylian Mbappé rester en France ? Evidemment. La preuve, j’aimerais même qu’il aille aux JO, vous voyez comme on est exigeants. C’est un garçon qui progresse tellement, qui est sérieux… Bien entendu que j’aimerais qu’il reste au PSG. C’est un peu l’idole de tous les jeunes aujourd’hui ». Au micro de RMC Sport , Noël Le Graët, président de la FFF, affichait sa volonté de voir Kylian Mbappé prolonger son contrat avec le PSG. Une souhait partagé par Didier Deschamps.

Deschamps et Le Graët se mobilisent pour Mbappé