Mercato - OM : Pablo Longoria remplacé à l’OM ? La réponse !

Publié le 7 mars 2021 à 13h45 par T.M.

Avec la promotion de Pablo Longoria au poste de président, l’idée de voir un directeur sportif débarquer à l’OM est de plus en plus évoquée. Faut-il alors s’attendre à voir un remplaçant à l’Espagnol arriver ?

Précédemment en charge du sportif à l’OM, Pablo Longoria a vu ses pouvoirs être accrus en devenant président. Mais l’Espagnol aura-t-il toujours les clés du sportif ? Sur la Canebière, l’arrivée d’un nouveau directeur sportif, par exemple Luis Campos, fait énormément parler. D’ailleurs, à ce sujet, Jacques Bayle, consultant pour Maritima , a assuré : « L’Olympique de Marseille devrait subir beaucoup beaucoup de changements dans l’organigramme de gestion du club mais surtout au niveau sportif. Luis Campos ? Un nouveau DS espagnol mais pas Campos ».

Un nouveau directeur sportif à l’OM ?