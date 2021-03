Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Directeur sportif, Campos… Cette énorme annonce sur la révolution de McCourt !

Publié le 7 mars 2021 à 9h30 par T.M.

Suite à la promotion de Pablo Longoria, l’OM pourrait avoir besoin d’un nouveau directeur sportif. Et à ce sujet, des précisions ont été apportées.

Pour remettre l’OM sur de bons rails, Frank McCourt a décidé de tout changer, y compris dans l’organigramme. Ainsi, au poste de président, Jacques-Henri Eyraud a été remplacé par Pablo Longoria. Anciennement « Head of Football », l’Espagnol s’est donc vu accorder une énorme promotion. Toutefois, aujourd’hui une question se pose suite à cette révolution. Qui va être en charge du sportif à l’OM ? Alors que Longoria s’occupait de cela auparavant, il pourrait ne plus pouvoir s’occuper de tout désormais et un directeur sportif pourrait être recherché. Une quête qui fait déjà énormément parler sur la Canebière, puisque le nom de Luis Campos revient très souvent, mais comme le10sport.com vous l’avait révélé, cela n’est aujourd’hui pas d’actualité à l’OM.

Un nouveau directeur sportif pour l’OM ?