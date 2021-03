Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'avenir de Payet relancé par l'Arabie saoudite ? La réponse !

Publié le 7 mars 2021 à 7h45 par H.G.

Alors que des rumeurs l’ont envoyé du côté de l’Arabie saoudite, Dimitri Payet ne serait pas intéressé par cette perspective en cas de départ de l’OM.

Sous contrat jusqu’au 30 juin 2024 à l’OM, Dimitri Payet n’aurait pas les faveurs de Pablo Longoria. En effet, à en croire les échos parus dans la presse dernièrement, le néo-président de l’écurie phocéenne ne serait pas contre se séparer du milieu offensif français afin d’alléger la masse salariale, tout en sachant que le joueur qui soufflera ses 34 bougies à la fin du mois n’incarne plus l’avenir. Seulement voilà, à en croire les informations de L’Equipe , Dimitri Payet n’aurait pas l’intention de quitter l’OM, et ce d’autant plus que la seule destination à même de lui offrir un dernier gros contrat ne le séduirait.

Dimitri Payet refuserait l’Arabie saoudite pour des raisons familiales