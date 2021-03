Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Prolongations, départs... La révolution Longoria est en marche !

Publié le 7 mars 2021 à 11h30 par D.M.

Nommé président de l'OM il y a quelques jours, Pablo Longoria continue de se pencher sur les contours de l'effectif marseillais. Le dirigeant souhaite se séparer de certains cadres du vestiaire, mais aussi prolonger le contrat de certains joueurs.

L’OM est entré dans une nouvelle ère. Afin de relancer un club en difficulté et pollué par des tensions avec les supporters, Frank McCourt a tranché dans le vif en procédant à de multiples changements. Aux côtés du propriétaire américain depuis le début de son aventure marseillaise, à la fin de l’année 2016, Jacques-Henri Eyraud a été remercié et a pris la porte de sortie. Pour le remplacer au poste de président, McCourt a opté pour la solution interne en confiant les rênes du club à Pablo Longoria. Arrivé en juillet dernier afin d’occuper le rôle de head of football, l’Espagnol de 34 ans, passé par la Juventus ou encore par le FC Valence et sans réel expérience à ce poste, aura pour mission de faire briller à nouveau l’OM que ce soit en Ligue 1 ou sur la scène européenne. Malgré cette nomination, Pablo Longoria continue de se concentrer sur le secteur sportif. Le poste de head of football étant toujours vacant, le dirigeant espagnol a toujours l’intention d’imprimer sa marque et de procéder à des choix forts.

Mandanda et Payet poussés vers la sortie ?

Nommé président, Pablo Longoria aurait, pour mission principale, de réduire le déficit du club qui atteint les 130M€. Pour cela, le dirigeant souhaiterait se séparer de plusieurs joueurs lors du prochain mercato estival afin de récupérer des liquidités. Des ventes importantes pourraient voir le jour à l’instar de celle de Boubacar Kamara. Formé à l’OM, le joueur est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la saison et a été annoncé ces dernières semaines sur les tablettes des plus grands clubs européens. Certains gros salaires pourraient également être poussés vers la sortie comme Dimitri Payet ou encore Steve Mandanda. Visages emblématiques de la formation phocéenne, les deux joueurs âgés respectivement de 33 et 35 ans, ne sont pas certains de rester à Marseille la saison prochaine selon les informations de L’Equipe . Pablo Longoria verrait d’un bon œil leur départ, mais ses plans pourraient être difficiles à mettre en œuvre. Et pour cause, Dimitri Payet n’aurait aucune envie de quitter l’OM, d’autant qu’il avait négocié un projet de reconversion lors de sa dernière prolongation. Figure de l'équipe marseillaise, Mandanda s’entendrait très bien avec Pablo Longoria et pourrait, de lui-même, tirer un trait sur sa carrière de joueur à la fin de la saison. Selon le quotidien, toutes les options seraient sur la table et une retraite à l’issue de cet exercice ne serait pas exclue. Une page pourrait se tourner à l’OM, mais une autre pourrait s'ouvrir avec, au cœur du nouveau projet, certains joueurs dont l’avenir demeure, pour l’instant, incertain.

