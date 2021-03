Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Florenzi pourrait offrir un grand coup à Leonardo !

Publié le 7 mars 2021 à 13h15 par T.M.

D’ici peu, Leonardo devrait s’activer pour conserver définitivement Alessandro Florenzi. Toutefois, entre le PSG et le clan de l’Italien, les discussions pourraient ne pas seulement concerner l’arrière droit.

A défaut de ne pas pouvoir dépenser énormément, Leonardo s’active pour conserver les joueurs actuels de Mauricio Pochettino. Engagé dans une énorme opération de prolongations avec Neymar, Kylian Mbappé, Angel Di Maria ou encore Juan Bernat, le directeur sportif du PSG pourrait également renforcer l’effectif parisien en conservant les joueurs actuellement prêtés. C’est ainsi le cas avec Moise Kean et Alessandro Florenzi, respectivement cédés par Everton et l’AS Rome.

Direction le PSG pour Bonucci ?