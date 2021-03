Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le suspense reste entier pour Paul Pogba !

Publié le 7 mars 2021 à 12h45 par Th.B.

Dans le viseur du PSG en marge du prochain mercato, Paul Pogba laisserait volontairement le doute planer quant à son avenir à Manchester United. De quoi alimenter les rumeurs sur la suite des opérations pour le champion du monde.

Alors que Paul Pogba n’était pas tout le temps titularisé par Ole Gunnar Solskjaer à l’époque, Mino Raiola effectuait une de ces sorties sulfureuses dans la presse dont lui seul a le secret. L’agent du champion du monde révélait début décembre à Tuttosport qu’entre Pogba et Manchester United, l’histoire était terminée. Et ce, bien que le contrat de Paul Pogba n’expire qu’en juin 2022. D’ailleurs, Raiola assurait au quotidien transalpin qu’un départ le plus tôt possible sera le mieux pour les deux parties. Plus récemment, le représentant du milieu de terrain des Red Devils faisait passer le message suivant à la BBC. « J'ai juste exprimé une opinion, je ne voulais pas causer de problème. Je ne pense pas que cela ait déstabilisé qui que ce soit, car ils ont eu une série fantastique et ils ont même été premiers, pendant un certain temps, en championnat. Chaque fois que je donne mon opinion, tout le monde en Angleterre devient fou, et je suis le pire agent, ou le meilleur agent… Et les clubs sont tellement stressés par le public et les journalistes que j'ai appris à ne pas en parler beaucoup ». Un départ au PSG ou ailleurs, ou bien une prolongation de contrat à Manchester United ? Mino Raiola laisse clairement le doute planter quant à l’avenir de Paul Pogba. De quoi contrarier la direction de United.

Le clan Pogba ne laisserait rien transparaître pour son avenir !