Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Messi ferait débat en coulisse !

Publié le 7 mars 2021 à 15h10 par Th.B.

Adversaire du PSG dans la course à la signature de Lionel Messi, Manchester City ne serait pas unanime sur l’obligation de recruter le capitaine du FC Barcelone. Pep Guardiola serait au coeur de ce désaccord.

De quoi sera fait l’avenir de Lionel Messi ? Sous contrat jusqu’en juin prochain, le capitaine du FC Barcelone se trouve à un moment clé de sa carrière. À 33 ans, le sextuple Ballon d’or pourrait prendre la décision de quitter son club de toujours et de coeur afin de se lancer un nouveau défi ailleurs. Le PSG et Manchester City sont dans la course pour s’attacher les services de Messi. Les Skyblues prépareraient un coup XXL selon The Sun en lui formulant un contrat en or avec une projection en Major League Soccer au New York City FC. Néanmoins, le dossier Messi ne serait pas une évidence du côté de Manchester City.

Guardiola pas déterminé à tout faire pour Messi