Mercato - PSG : Leonardo contraint de faire une croix sur une piste de longue date ?

Publié le 7 mars 2021 à 16h15 par Th.B.

Régulièrement annoncé sur les tablettes du PSG, Sergej Milinkovic-Savic pourrait être cependant promis à la Juventus. Explications.

Comme le10sport.com vous le révélait en mai dernier, Leonardo était particulièrement intéressé par le profil de Milinkovic-Savic. Pour illustrer ledit intérêt, le directeur sportif du PSG avait même dégainé une offre de 60M€ dans le but de convaincre la Lazio de lâcher l’international serbe. Finalement, le président Claudio Lotito a refusé de céder le milieu de terrain, et le PSG s’est tourné vers d’autres profils. Du côté du Paris Saint-Germain, on n’en aurait pas pour autant oublié Milinkovic-Savic. Néanmoins, son avenir ne semblerait pas s’écrire dans la capitale.

Milinkovic-Savic hors de portée pour le PSG ?