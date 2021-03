Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça aurait une dernière carte à jouer pour Messi !

Publié le 7 mars 2021 à 14h10 par Th.B.

Lionel Messi dispose d’un contrat courant jusqu’en juin prochain au FC Barcelone. Cependant, le Barça aurait un atout grâce au candidat aux présidentielles Joan Laporta, de quoi compliquer la tâche du PSG. Explications.

Voilà qui devrait un dossier qui risque d’animer le mercato estival. En effet, ayant fait toutes ses classes au FC Barcelone en fréquentant la réputée Masia , Lionel Messi se trouve à moins de six mois de l’expiration de son contrat et pourrait donc faire ses adieux au Camp Nou cet été. Le PSG et Manchester City resteraient en embuscade prêts à lancer une offensive si la moindre opportunité se présentait. Le10sport.com vous révélait en exclusivité le 9 février dernier que Joan Laporta serait la clé du dossier Messi. En cas d’élection ce dimanche, le candidat aux présidentielles pourrait totalement changer la donne pour Messi.

Laporta, l’atout pique du Barça pour Messi