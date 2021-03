Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le Barça veut faire de l’ombre au Real Madrid pour Haaland !

Publié le 7 mars 2021 à 19h00 par Th.B.

Le Real Madrid ferait d’Erling Braut Haaland sa grande recrue estivale, Kylian Mbappé semblant être inaccessible en raison de la situation économique du club merengue. Néanmoins, le FC Barcelone compterait bien avoir son mot à dire dans le dossier Haaland.

Sous contrat jusqu’en juin 2024, Erling Braut Haaland ne devrait sauf énorme coup de tonnerre, pas honorer son engagement envers le Borussia Dortmund jusqu’à son terme. Le fait qu’il soit au BvB jusqu’en juin 2022, à savoir la date de l’activation de sa clause libératoire de 75M€ semble être un exploit à ce jour au vu des multiples rumeurs étalées dans la presse. Le Real Madrid aurait la ferme intention de le voir débarquer à la Casa Blanca en pleine refonte d’effectif. Néanmoins, le FC Barcelone aurait également des vues sur l’insatiable buteur du Borussia Dortmund.

Haaland, l’objectif numéro un de Laporta