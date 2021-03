Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Laporta s’active déjà pour jouer un vilain tour à Leonardo !

Publié le 8 mars 2021 à 10h15 par T.M.

La bataille est rude pour David Alaba, qui va quitter libre le Bayern Munich en fin de saison. Et désormais élu à la tête du FC Barcelone, Joan Laporta va pouvoir passer à l’action.

Après avoir annoncé qu’il quitterait le Bayern Munich à la fin de la saison, David Alaba doit désormais prendre une autre décision, celle concernant son futur club. Pour le moment, l’Autrichien ne sait pas encore où il jouera la saison prochaine, mais il a l’embarras du choix pour cela. Comme le10sport.com vous l’a révélé, Leonardo est à fond pour tenter d’attirer Alaba au PSG, mais la concurrence est rude. Actuellement, c’est le Real Madrid qui tiendrait la corde pour accueillir le défenseur de 28 ans, alors qu’en Premier League on se bousculerait également pour lui. Mais attention également au FC Barcelone, qui peut désormais compter sur son nouveau président, Joan Laporta…

