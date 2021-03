Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mbappé, Haaland… Zidane pourrait réserver une grosse surprise cet été !

Publié le 8 mars 2021 à 20h30 par B.C.

Depuis plusieurs mois, les noms de Kylian Mbappé et Erling Haaland reviennent sans cesse au moment d’évoquer le prochain mercato du Real Madrid, mais Zinedine Zidane pourrait finalement décider de tenter sa chance avec Ryiad Mahrez, en grande forme à Manchester City.

Personne n’a oublié Cristiano Ronaldo au Real Madrid. Le Portugais a marqué l’histoire du club merengue durant son passage entre 2009 et 2018 et manque toujours dans la capitale espagnole. Personne n’est en effet parvenu à prendre sa succession en attaque, et ce malgré le recrutement d’Eden Hazard. Sans CR7, le Real Madrid gagne moins, et marque moins. Karim Benzema parvient à tirer son épingle du jeu, mais la recrue belge peine à faire ses preuves en raison de ses nombreux problèmes physiques, tandis que Vinicius Jr, Rodrygo ou encore Marco Asensio ne font toujours pas l’unanimité. Un renfort en attaque est donc espéré par Florentino Pérez, et le président du Real Madrid voit les choses en grand malgré la crise du Covid-19 qui affecte les finances de la Casa Blanca. Kylian Mbappé et Erling Haaland sont les deux grandes priorités du club aux treize Ligue des Champions, mais ces dossiers s’annoncent complexes. Le PSG et le Borussia Dortmund ne souhaitent pas se séparer de leurs phénomènes, et la concurrence fait rage dans ces dossiers. Ce qui pourrait amener Zinedine Zidane à se focaliser sur un autre joueur…

La surprise Mahrez ?