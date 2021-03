Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé bientôt sous les ordres de Guardiola ? La réponse !

Publié le 8 mars 2021 à 10h45 par Th.B.

Figurant sur les tablettes de trois cadors européens, Kylian Mbappé ne devrait certainement pas quitter le PSG pour Manchester City. Le club anglais sous pavillon émirati aurait une bonne raison pour ne pas lancer une offensive pour Mbappé.

Dans les petits papiers du Real Madrid, du FC Barcelone ou encore de Liverpool, Kylian Mbappé semble être apprécié des plus grandes formations européennes. Néanmoins, ces intérêts ne devraient pas et ne pourraient pas pour la plupart se matérialiser en cette crise financière sans précédent en raison du Covid-19. Certes, Liverpool serait en position de lancer une offensive pour la pépite du PSG en cas de départ d’un de ses trois attaquants. Cependant, les Reds seraient l’unique club de Premier League à être dans la discussion pour le recrutement de Kylian Mbappé lors du prochain mercato.

Manchester City ne sera pas un danger pour le PSG avec Mbappé