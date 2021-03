Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Mbappé… Leonardo bouge ses pions en coulisse !

Publié le 8 mars 2021 à 6h15 par Th.B.

Souhaitant clairement compter sur Neymar et sur Kylian Mbappé pour une durée plus importante que celle de leurs contrats respectifs au PSG, Leonardo bachoterait en interne pour y parvenir et se rapprocherait de son but.

Depuis plusieurs semaines, Leonardo semble travailler sur deux dossiers de grande importance en coulisse, à savoir les prolongations de contrat de Neymar et de Kylian Mbappé. Pour le premier cité, un accord pour un nouveau bail allant jusqu’en 2025 ou 2026 semblerait avoir quasiment été trouvé. L’affaire serait d’ailleurs presque bouclée. En ce qui concerne Mbappé, la donne serait bien différente et Guillem Balague a confirmé cette tendance.

Accord total pour Neymar, en progression pour Mbappé