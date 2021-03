Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup en or se présente à Leonardo avec De Gea !

Publié le 7 mars 2021 à 16h10 par Th.B.

Poussé vers la sortie du côté de Manchester United, David De Gea pourrait débarquer au PSG sous la forme d’un prêt dans lequel les Red Devils prendraient une partie de son salaire en charge.

David De Gea vers le Paris Saint-Germain ? À en croire Eurosport UK et The Sun , Leonardo aurait toujours des vues sur le gardien de Manchester United, où son contrat court jusqu’en juin 2023. Néanmoins, le tabloïd britannique a fait savoir ce dimanche que les dirigeants mancuniens aimeraient offrir le poste de portier numéro un à Dean Henderson la saison prochaine. De Gea serait amené à aller voir ailleurs et potentiellement au PSG puisque le directeur sportif du club de la capitale resterait intéressé par le profil de l’Espagnol. Et un transfert définitif ne serait pas une obligation pour recruter David de Gea.

Prêt, prise en charge du salaire… United est prêt à tout pour De Gea !