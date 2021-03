Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un coup légendaire se prépare pour Erling Haaland ?

Publié le 7 mars 2021 à 14h00 par D.M.

Auteur de prestations majuscules sous le maillot du Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland serait la grande priorité du Real Madrid. Le club espagnol serait d’ailleurs le mieux placé dans ce dossier, qui devrait s’étirer jusqu’au prochain mercato estival.

On n’arrête plus Erling Braut Haaland. Face au Bayern Munich ce samedi, l’attaquant du Borussia Dortmund a inscrit son 18 ème et 19 ème but de la saison en Bundesliga avant de sortir sur blessure. Sous contrat jusqu’en 2024 avec le club allemand, l’international norvégien impressionne et attire le regard des plus grandes équipes européennes. Le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester United, Manchester City ou encore Chelsea suivraient sa situation et rêveraient de le recruter lors du prochain mercato estival. Directeur général du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke n’a d’ailleurs pas exclu de se séparer d’Haaland à la fin de la saison afin de renflouer les caisses du club : « Je n'exclus rien au milieu de la pandémie. Si nous sommes obligés de jouer la saison prochaine sans spectateurs, nous devrons envisager de vendre ».

Le Real Madrid déterminé à réaliser un grand coup avec Haaland