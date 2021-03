Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette annonce fracassante sur l'avenir d'Erling Haaland !

Publié le 7 mars 2021 à 8h30 par A.D.

Le Real Madrid, le Bayern et bien d'autres cadors européens rêveraient de pouvoir recruter Erling Braut Haaland. Interrogé sur le sujet, Hans-Dieter Flick, le coach bavarois, a expliqué que le buteur du Borussia Dortmund était encore loin de Munich.

Très en vue depuis son explosion au RB Salzbourg la saison dernière, Erling Haaland aurait mis en situation d'alerte tous les plus grands clubs européens. Alors qu'il fait le plus grand bonheur du Borussia Dortmund depuis un peu plus d'un an, le buteur norvégien serait suivi de très près par le Real Madrid et le Bayern, entre autres. Présent en conférence de presse après la victoire de son équipe face au Borussia Dortmund ce samedi soir (4-2), Hans-Dieter Flick a lâché ses vérités sur le dossier Haaland. Et à en croire le coach du Bayern, son club est encore loin d'avoir recruté la perle de 20 ans, qui a inscrit un doublé lors du choc de Bundesliga.

«Haaland le digne héritier de Lewandowski ? On est encore loin du compte»