Mercato - PSG : Déjà une bonne nouvelle pour David De Gea ?

Publié le 7 mars 2021 à 10h15 par Th.B.

Alors que David De Gea pourrait enlever une épine du pied de Leonardo, en quête d’un nouveau portier pour le PSG, le club de la capitale serait l’un des seuls en Europe à pouvoir s’offrir le gardien de Manchester United.

Sous contrat jusqu’en juin 2023 à Manchester United, David De Gea pourrait voir son avenir de l’autre côté de la Manche considérablement s’assombrir les jours passants. En effet, les dirigeants des Red Devils commenceraient à mettre en place leur projet pour la succession de l’Espagnol. Un plan de longue date qui coïncidait avec le prêt de Dean Henderson à Sheffield United. L’Anglais semble être le successeur attitré de De Gea, et a été rappelé de son prêt l’été dernier dans l’unique optique d’effectuer quelques apparitions sous la tunique de United avant d’être définitivement lancé dans le grand bain en tant que nouveau numéro un. De quoi sceller l’avenir de David De Gea qui aurait toujours une belle cote au PSG. Leonardo et Mauricio Pochettino aimeraient tous deux mettre la main sur un portier cet été. Et le profil de De Gea sembleraient plaire aux deux hommes forts du PSG.

Le PSG, candidat sérieux pour De Gea ?