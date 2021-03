Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le terrible message de Larguet sur la fin de son intérim !

Publié le 8 mars 2021 à 8h45 par D.M.

Après la défaite de son équipe face à Canet-en-Roussillon en Coupe de France ce dimanche, Nasser Larguet a livré son sentiment, alors que son aventure à la tête de l’équipe première prend fin.

Chargé d’assurer l’intérim depuis le départ d’André Villas-Boas, Nasser Larguet a conclu son passage au sein de l’équipe première sur une terrible désillusion. L’OM a été battu ce dimanche en 16ème de finale de Coupe de France face à Canet-en-Roussillon, équipe de National 2 (2-1). Pour la prochaine rencontre face à Rennes ce mercredi, le club phocéen devrait être dirigé par Jorge Sampaoli, arrivé cette semaine à Marseille et qui observe actuellement une période d’isolement comme cela est prévu pour les personnes venues du Brésil. Après la défaite de sa formation, Nasser Larguet a livré ses impressions après son dernier match à la tête de l’OM

« C'est une énorme déception personnelle »