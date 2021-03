Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Pochettino se lâche sur son adaptation !

Publié le 8 mars 2021 à 8h15 par A.C.

Mauricio Pochettino ne semble pas encore avoir pris totalement ses marques au Paris Saint-Germain.

Le Paris Saint-Germain a entamé un tout nouveau cycle avec Mauricio Pochettino. Tant sur le jeu que dans sa communication et son attitude, l’Argentin est différent de son prédécesseur Thomas Tuchel. Il essaye notamment d’apporter plus de sérénité dans un PSG qui semblait véritablement en manquer depuis quelques années. Mais Pochettino semble encore sur ses réserves. Il n’a en effet pas encore montré toutes les facettes de sa personnalité et se montre pour le moment assez pudique.

« Mauricio est encore en phase d’adaptation »