Mercato - OM : Frank McCourt met une énorme pression à Pablo Longoria !

Publié le 8 mars 2021 à 5h30 par T.M.

Ayant décidé d’entamer un nouveau chapitre à l’OM, Frank McCourt s’en remet énormément à Pablo Longoria, son nouveau président.

Après déjà 4 ans à la tête de l’OM, Frank McCourt a décidé de repartir sur de nouvelles bases en voyant son projet tourner au vinaigre. Ainsi, l’Américain a effectué de grands changements, se séparant notamment de son président, Jacques-Henri Eyraud. Et pour remplacer ce dernier, c’est Pablo Longoria qui a été promu. Précédemment en charge du sportif, l’Espagnol est désormais totalement en charge du projet de McCourt. D’ailleurs, l’Américain compte sur Longoria afin de faire bien les choses avec des moyens qui ne seront pas illimités.

« Il faut être plus intelligent, être plus créatif »