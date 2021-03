Foot - PSG

PSG - Malaise : Le message fort de Pochettino avant Barcelone !

Publié le 7 mars 2021 à 8h15 par T.M.

Après sa victoire contre Brest, le PSG est désormais tourné vers son huitième de finale retour de Ligue des Champions contre le FC Barcelone. Une rencontre évoquée par Mauricio Pochettino.

Mercredi, le PSG a rendez-vous au Parc des Princes pour s’expliquer à nouveau avec le FC Barcelone. Et après une large victoire en Catalogne (1-4), les hommes de Mauricio Pochettino sont idéalement positionnés pour valider leur ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Néanmoins, malgré cet avantage conséquent, une remontada est dans l’esprit de tout le monde, d’autant plus que le Barça vient d’en réaliser une en Coupe du Roi face au FC Séville. Y’a-t-il encore du suspens dans cette rencontre ? Ce samedi, après la rencontre face à Brest, Pochettino a mis les choses au point.

« On a établi un plan à suivre »