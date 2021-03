Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino affiche un fol espoir pour Neymar !

Publié le 5 mars 2021 à 3h30 par A.M.

Interrogé sur la reprise de Neymar, Mauricio Pochettino laisse sous-entendre que le Brésilien pourrait être disponible dès ce week-end contre Brest.

Par le biais d'un communiqué, le PSG annonçait la nature de la blessure subie par Neymar le 10 février dernier contre Caen : « Neymar Jr a été victime d’une lésion du long adducteur gauche mercredi soir. À l’analyse de l’examen clinique et des examens d’imagerie, il est à prévoir une indisponibilité d’environ 4 semaines selon l’évolution ». Par conséquent, sa présence pour le match retour contre le FC Barcelone le 10 mars est largement compromise, mais mercredi soir après la victoire contre les Girondins de Bordeaux (1-0), Mauricio Pochettino affiche un optimisme inattendu.

Neymar présent contre le Barça ? Pochettino y croit