Foot - PSG

PSG : Pochettino lâche ses vérités sur sa relation avec Leonardo !

Publié le 2 mars 2021 à 7h45 par La rédaction

Arrivé au PSG cet hiver pour remplacer Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino s’est parfaitement intégré au club parisien. Le technicien argentin s’est aussi idéalement adapté à Leonardo, avec qui il entretient de bonnes relations jusqu’à maintenant.

Entre Leonardo et Thomas Tuchel, le courant ne passait plus. Cette mésentente entre les deux hommes a été l’une des causes du licenciement du technicien allemand, qui officie aujourd’hui à Chelsea. Et son remplaçant semblait déjà tout trouvé puisque le PSG a rapidement officialisé la venue de Mauricio Pochettino sur le banc de touche. Après son passage en tant que joueur entre 2001 et 2003, l’Argentin est revenu dans un club qu’il a toujours apprécié. S’il a dû s’adapter à ses joueurs, l’ancien de Tottenham a également dû apprivoiser la direction parisienne, et notamment Leonardo.

« Avec Leo, nous avons eu d'emblée une bonne entente. »