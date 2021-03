Foot - PSG

PSG : Gros coup de froid pour la présence de Neymar pour Barcelone !

Publié le 1 mars 2021 à 19h15 par Th.B.

Écarté des terrains pour cause d’une lésion au long adducteur gauche depuis le 10 janvier, Neymar a repris la course. Mais le timing serait trop court pour prendre part au 1/8ème de finale retour de Ligue des champions opposant le PSG au FC Barcelone le 10 mars selon l’analyse de la situation du médecin Jean-Marcel Ferrat.

Touché par une charge de Steeve Yago le 10 janvier dernier lors de la courte victoire du PSG en Coupe de France face à Caen (1-0), Neymar s’est par la suite blessé au cours d’une accélération et souffre depuis d’une lésion au long adducteur gauche. Une indisponibilité de quatre semaines a été communiquée par le PSG par la suite. Cependant, Neymar a déjà repris le chemin du Camp des loges la semaine dernière et enchaîne les courses et les séances individuelles, en atteste son message publié sur le compte Twitter de son site ce lundi. Mais quand pourra-t-il retrouver les pelouses ? « Dans ce cas-là (ndlr déchirure musculaire), il faut compter sur une absence comprise entre trois et quatre semaines ». Voici comment Jean-Marcel Ferret a planté le décor lors d’un entretien accordé au Parisien . Le médecin présent dans le staff de l’Équipe de France victorieuse au Mondial de 1998 s’est par la suite attardé sur son retour à l’entraînement pour des séances individuelles et ce qu’elle laissent présager pour la suite de sa rééducation. « La course en ligne droite n'éprouve pas les adducteurs. Avec des exercices d'appuis, il a voulu tester son muscle, voir la réaction de celui-ci. Il me paraît parfaitement dans les temps. S'il en est là, c'est qu'il a cicatrisé ». De bon augure pour un retour expéditif sur les terrains avec une escale importante aux séances collectives avec le reste du groupe. Cependant, sa présence au Parc des princes le 10 mars prochain pour le 1/8ème de finale de Ligue des champions retour face au FC Barcelone, compte tenu de sa blessure, serait très improbable.

« Entre le retour à l'entraînement collectif et le match, il y a encore plus ou moins une semaine »