Foot - PSG

PSG - Malaise : Pierre Ménès met un coup de pression à Mauricio Pochettino !

Publié le 1 mars 2021 à 7h15 par La rédaction

Très peu utilisé par Mauricio Pochettino, Rafinha a connu sa première titularisation depuis l'arrivée du technicien argentin à la tête du PSG. Une opportunité qu'il a su saisir et qui devrait amener Pochettino à reconsidérer l'importance du milieu de terrain selon Pierre Ménès.

« Il n’y a pas grand chose à apprendre de ce match, si ce n’est que Rafinha a montré à Pochettino qu’il méritait un autre rôle dans la rotation parisienne. Pas forcément celui de titulaire, on est tous d’accord là-dessus. Mais pas non plus d’être ignoré comme il a pu l’être depuis l’arrivée du technicien argentin. » Sur son blog, Pierre Ménès a fait passer un premier message à Mauricio Pochettino, lui signalant que Rafinha devait être plus fréquemment utilisé. Car depuis l'arrivée du technicien argentin à la tête du PSG, Rafael Alcantara n'a presque jamais eu sa chance, lui qui a un temps été blessé et testé positif au Covid-19. Titularisé pour la première fois par Mauricio Pochettino, face à Dijon samedi (4-0), le milieu de terrain brésilien s'est montré et a séduit les observateurs, comme en témoigne la nouvelle sortie de Pierre Ménès, qui ne lâche pas le morceau.

« J’espère que Pochettino ne dormait pas sur le banc… »