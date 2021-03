Foot - OM

OM - Malaise : Le terrible constat de Larguet après l’élimination...

Publié le 7 mars 2021 à 23h30 par A.C.

Nasser Larguet, qui dirigeait ce dimanche son dernier match sur le banc de l’Olympique de Marseille, était très déçu après la défaite surprise contre Canet-en-Rousillon (2-1).

C’est une défaite qui pourrait laisser des traces. Alors que l’Olympique de Marseille s’apprête à faire peau neuve avec Jorge Sampaoli, les joueurs ont montré une nouvelle fois un triste visage ce dimanche. Ils se sont en effet inclinés face au Canet-en-Rousillon, club de Nationale 2, lors du 16e de finale de la Coupe de France. Forcément, cela a suscité des vives réactions et l’OM se retrouve une nouvelle fois sous le feu des critiques.

« On n'a pas été à la hauteur d'une équipe de première division qui joue contre une N2 »