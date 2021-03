Foot - OM

OM - Malaise : L'énorme coup de gueule de Kamara après l’humiliation contre Canet-en-Roussillon !

Publié le 7 mars 2021 à 23h10 par B.C.

Canet-en-Roussillon (N2) a créé la sensation ce dimanche en sortant l’OM (2-1) lors des 16es de finale de la Coupe de France. Une véritable humiliation pour le club phocéen, et Boubakar Camara ne mâche pas ses mots.

Si l’Olympique de Marseille comptait sur la Coupe de France pour sauver sa saison, c’est raté. Opposés à Canet-en-Roussillon (N2) ce dimanche soir, les Phocéens se sont inclinés (2-1) au terme d’une prestation insuffisante en étant dominés dans le jeu par les amateurs. La crise sportive est donc loin d’être terminée du côté de Marseille, et Jorge Sampaoli aura du pain sur la planche pour relancer le club. Interrogé au micro d’ Eurosport à l’issue de cette humiliation, Boubacar Kamara a eu de mots très forts pour qualifier la prestation de son équipe.

« On a fait de la merde et il faudra payer »