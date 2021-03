Foot - OM

OM - Polémique : Alvaro Gonzalez évoque les incidents à la Commanderie !

Publié le 6 mars 2021 à 0h15 par D.M.

Plus d'un mois après les incidents survenus à la Commanderie, Alvaro Gonzalez s'est exprimé, en conférence de presse, sur sa relation avec les supporters de l'OM.

Les supporters ont finalement obtenu gain de cause avec le départ de Jacques Henri-Eyraud. Auparavant, ils n’avaient pas hésité à exprimer leur mécontentement et leur colère en manifestant notamment devant le centre d’entraînement. Le 30 janvier dernier, des centaines de supporters s’étaient réunis devant la Commanderie et avaient pénétré au sein du centre Robert Louis-Dreyfus. Les lieux avaient été saccagés et un joueur, Alvaro Gonzalez, avait légèrement été touché au dos après avoir reçu un projectile. Présent en conférence de presse ce vendredi, le défenseur espagnol est revenu sur ces incidents.

« Je suis chez moi ici, j'ai tout l'amour des supporters »