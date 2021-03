Foot - OM

OM : Un cadre du PSG est fan de... Florian Thauvin !

Publié le 6 mars 2021 à 19h10 par A.M.

Interrogé sur sa vision de la Ligue 1, Marquinhos, capitaine du PSG, ne tarit pas d'éloges pour Florian Thauvin.

Arrivé au PSG durant l'été 2013, Marquinhos vit donc sa huitième saison en Ligue 1. Désormais capitaine du club parisien et titulaire indiscutable suite au départ de Thiago Silva, le défenseur brésilien s'est prononcé au micro de RTL sur sa vision du Championnat de France qu'il estime très sous-estimé et ne tarit pas d'éloges pour Wissam Ben Yedder (AS Monaco) et Florian Thauvin (OM).

Marquinhos s'enflamme pour Thauvin