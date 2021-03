Foot - OM

OM - Clash : Pierre Ménès tacle sèchement Frank McCourt !

Publié le 3 mars 2021 à 23h45 par G.d.S.S.

Alors que Frank McCourt affiche toujours de très solides ambitions pour l’avenir de l’OM et ne cache pas son souhait de notamment remporter la Ligue des Champions, Pierre Ménès se paye l’homme d’affaires américain.

Récemment interrogé par RMC Sport, le maire de Marseille Benoît Payan a lâché une anecdote pour le moins surprenante sur Frank McCourt, le propriétaire de l’OM : « Il m’a répété qu’il ne voulait pas vendre le club, et à aucun prix. Qu'il n’avait jamais eu l’intention de le vendre, qu'il n’a pas l’intention de le vendre et qu'il n’aura pas l’intention de vendre l’OM à l’avenir. Il m’a dit qu’il voulait aller chercher la Champions League, la coupe aux grandes oreilles », a-t-il confié. McCourt envisagerait donc, à terme, de soulever la Ligue des Champions avec l’OM. Un discours qui n’a pas manqué de faire réagir, et notamment Pierre Ménès…

« Il n’y connaît rien »

Interpellé via son compte Twitter par un follower sur cette ambition un peu folle de Frank McCourt, Pierre Ménès a taclé le propriétaire de l’OM : « Il n’y connaît rien surtout », a tout simplement lâché le consultant de Canal + . McCourt appréciera…