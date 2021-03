Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Marquinhos fait une annonce fracassante sur son avenir !

Publié le 5 mars 2021 à 21h10 par B.C.

Capitaine du PSG depuis le départ de Thiago Silva, Marquinhos s’imagine finir sa carrière dans la capitale si les conditions sont réunies.

Recruté à l’été 2013 par Leonardo en provenance de l’AS Rome, Marquinhos s’est imposé au fil du temps comme un titulaire indiscutable. Aligné au côté de Thiago Silva pendant de nombreuses années, le défenseur brésilien évolue désormais avec Presnel Kimpembe en charnière centrale. Du haut de ses 26 ans, et avec déjà 309 matches au compteur, Marquinhos est un véritable cadre du PSG et a hérité du brassard de capitaine l’été dernier suite au départ de son compatriote brésilien. Une belle histoire qui pourrait encore durer un certain moment, puisque Marquinhos songe sérieusement à finir sa carrière du côté du Paris Saint-Germain comme il l’a de nouveau expliqué ce vendredi soir.

« Finir au PSG ? C’est possible, j’en ai envie »