Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino réserve une mauvaise surprise à Marquinhos !

Publié le 28 février 2021 à 5h15 par T.M.

Confirmé capitaine du PSG à l’arrivée de Mauricio Pochettino, Marquinhos pourrait toutefois noter de gros changements sur sa situation dans les mois à venir. Explications.

Lors du prochain mercato estival, cela pourrait énormément bougé au PSG, et ce malgré les moyens réduits mis à disposition de Leonardo. Et comme l’a révélé L’Equipe ce samedi, le secteur défensif pourrait être l’énorme chantier de l’été. Dans les couloirs, Juan Bernat devrait être prolongé, Alessandro Florenzi définitivement, mais d’autres latéraux seraient recherchés. Et dans l’axe ? Abdou Diallo et Thilo Kehrer ne seraient clairement pas retenus par la direction et si Marquinhos et Presnel Kimpembe sont aujourd’hui intouchables, la situation du Brésilien pourrait tout de même évoluer.

Un sérieux concurrent pour Marquinhos ?

En défense centrale également, du sang neuf pourrait être injecté. Et cela pourrait impacter Marquinhos. En effet, toujours selon les informations du quotidien sportif, le PSG prévoirait de recruter une alternative de très haut niveau à droite afin d’apporter une autre solution à Marquinhos à ce poste. A voir ce que cela signifiera exactement pour le Brésilien, actuel capitaine du PSG.