Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un gros échec à l’origine de l’arrivée de Jorge Sampaoli ?

Publié le 28 février 2021 à 5h00 par T.M.

Ce vendredi, Jorge Sampaoli a officiellement été nommé entraîneur de l’OM. Un dossier qui n’était toutefois visiblement pas la priorité de Pablo Longoria.

Les grosses annonces ont été nombreuses ce vendredi soir à l’OM. Alors que Frank McCourt a annoncé le départ de Jacques-Henri Eyraud et la promotion Pablo Longoria au poste de président, le propriétaire marseillais a également officialisé l’arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc de l’OM. Le successeur d’André Villas-Boas est donc enfin trouvé. A 60 ans, l’Argentin se lance ainsi un nouveau défi, lui qui officiait jusqu’à présent au Brésil, à l’Atlético Mineiro. Ce vendredi, Sampaoli a paraphé un contrat jusqu’en 2023 avec l’OM.

Sampaoli faute de Sarri !