Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup de pouce de Lewandowski dans le dossier Haaland ?

Publié le 8 mars 2021 à 20h15 par D.M.

Courtisé par les plus grands clubs européens, Erling Braut Haaland ne devrait pas recevoir de propositions de la part du Bayern Munich. La formation allemande ne voudrait pas le recruter, tant que Robert Lewandowski sera présent dans l’effectif.

Jusqu'où s’arrêtera Erling Braut Haaland ? Face au Bayern Munich ce samedi, l’attaquant norvégien du Borussia Dortmund a inscrit son 18ème et 19éme but de la saison en Bundesliga. Agé seulement de 20 ans, le joueur ne cesse d’impressionner et continue de susciter l’intérêt de plus grands clubs européens à l’instar du Real Madrid, de Chelsea, de Manchester United, de Manchester City ou encore du PSG, qui pourrait le recruter en cas de départ de Kylian Mbappé. Mais ces équipes devront mettre la main à la poche si elles souhaitent mettre la main sur Haaland lors du prochain mercato estival. Selon Ok Diario et ESPN , l’attaquant norvégien pourrait coûter 150M€, soit deux fois plus que le montant de sa clause libératoire qui entrera en vigueur durant l’été 2022.

Le Bayern Munich n'ira pas sur Haaland cet été à cause de Lewandowski