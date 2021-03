Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros coup de froid dans le feuilleton Alaba !

Publié le 8 mars 2021 à 16h45 par Th.B.

Comme le10sport.com vous l’a souligné, Leonardo fait le forcing auprès du clan David Alaba pour qu’il signe au PSG. Néanmoins, le club de la capitale ne jouerait pas les premiers rôles dans l’esprit du joueur du Bayern Munich.

Et si David Alaba signait gratuitement au PSG en fin de saison ? Comme le principal intéressé l’a assuré, il quittera le Bayern Munich à l’expiration de son contrat, le 30 juin prochain. Le Real Madrid, le FC Barcelone, Chelsea ainsi que le PSG se disputent les services du polyvalent défenseur du Bayern Munich. Et le10sport.com vous a dévoilé le 9 février dernier que Leonardo était à bloc dans cette opération en maintenant le contact avec son entourage y compris Pini Zahavi son agent. Cependant, et bien que le directeur sportif du PSG ait une carte à jouer, le Real Madrid ne parvenant pas à offrir le salaire souhaité par le joueur, Leonardo devrait gravir l’Everest.

Le PSG tout en bas de la liste d’Alaba ?