Mercato - PSG : Leonardo est prêt à faire des folies pour Alaba !

Publié le 7 mars 2021 à 23h45 par A.C.

Le Paris Saint-Germain pourrait frapper un gros coup avec David Alaba, en fin de contrat avec le Bayern Munich.

Si pendant un moment une prolongation a semblé possible, le départ de David Alaba est désormais inéluctable. Le Bayern Munich comme le joueur ont annoncé leur séparation en fin de saison, ce qui n’a pas manqué d’agiter les plus grands clubs européens. C’est notamment le cas du Real Madrid, qui aurait d’ailleurs les faveurs d’Alaba. Le club madrilène souhaiterait en effet attirer l’Autrichien afin de pallier le départ de Sergio Ramos, lui aussi en fin de contrat. Mais le Paris Saint-Germain ne semble pas avoir dit son dernier mot...

Le PSG offre un contrat de 25M€ à Alaba