Mercato - Real Madrid : Le feuilleton Haaland pourrait rapidement s’emballer !

Publié le 7 mars 2021 à 19h30 par B.C.

Défait par le Bayern Munich (4-2) ce samedi, le Borussia Dortmund voit la Ligue des champions s’éloigner. Un élément qui pourrait chambouler l’avenir d’Erling Haaland.

Le Klassiker de la Bundesliga a tenu toutes ses promesses ce samedi soir. Très attendus dans cette rencontre, Erling Haaland et Robert Lewandowski ont tous les deux répondu présent dans ce duel de buteurs. Le Norvégien a d’abord permis au Borussia Dortmund de prendre l’avantage grâce à un doublé dans les 10 premières minutes de jeu, mais c’était sans compter sur la réponse du Polonais, auteur d’un triplé. Le Bayern Munich est finalement parvenu à renverser le BVB (4-2) et à conserver sa place de leader, avec deux points d'avance sur Leipzig, son dauphin. De son côté, le club de la Ruhr pointe à la sixième place du Championnat, à quatre unités du quatrième, l’Eintracht Francfort. Dortmund est donc encore loin d’avoir assuré sa place pour la prochaine Ligue des champions, un élément qui pourrait avoir une grande importance sur le prochain mercato estival.

Le BVB pourrait perdre ses stars sans la Ligue des champions

Sans Ligue des champions la saison prochaine, le Borussia Dortmund pourrait en effet être contraint de vendre certains joueurs pour renflouer les caisses, surtout dans le contexte actuel. Comme l’expliquait récemment la Cuatro , le BVB a déjà fait savoir qu’il était prêt à se séparer de l’un de ses joueurs pour renflouer ses caisses plutôt que de demander un crédit pour subvenir à ses besoins, et deux joueurs pourraient principalement être visés : Erling Haaland et Jadon Sancho. Ce dimanche, le Daily Express explique que l’international anglais pourrait disposer d’un bon de sortie cet été si le club allemand venait à ne pas disputer la prochaine édition de la Ligue des champions. Manchester United reste à l’affût sur lui, tout comme Chelsea. Jadon Sancho pourrait d’ailleurs être disponible à un prix bien plus abordable cet été, alors que le BVB attendait au moins 120M€ pour sa jeune star lors du dernier mercato. À l’inverse, Dortmund semble encore déterminé à conserver Erling Haaland, mais ce dernier pourrait en décider autrement s’il ne pouvait pas disputer la C1 dans son club actuel.

