Bayern Munich : Kimmich tranche entre Haaland et Mbappé !

Publié le 7 mars 2021 à 15h05 par La rédaction

Mbappé ou Haaland ? Haaland ou Mbappé ? Ces dernières semaines, les comparaisons vont bon train entre les deux hommes en forme du moment. Pour Joshua Kimmich, le choix est rapidement fait.