Mercato - PSG : Guardiola aurait un atout dans sa manche pour Haaland !

Publié le 8 mars 2021 à 12h45 par Th.B.

Erling Braut Haaland devrait sans contestation possible être l’une des grosses opérations du prochain mercato. Le Real Madrid ferait du Norvégien sa grande priorité estivale, mais Manchester City compterait lui faire de l’ombre et aurait un atout dans ce dossier. De quoi considérablement compliquer les plans du PSG.

Le FC Barcelone, Manchester United, Chelsea, Bayern Munich, PSG… Les plus grands clubs d’Europe en pinceraient pour Erling Braut Haaland (20 ans), qui dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2024 avec le Borussia Dortmund. Bien que le BvB ne souhaite pas se séparer de son insatiable buteur, une vente cet été semble se préciser. D’ailleurs, selon As, Haaland serait la priorité du Real Madrid, le président Florentino Pérez voyant en lui l’une des futures grandes stars de son Real Madrid. Cependant, le Norvégien pourrait évoluer sous les ordres de Pep Guardiola la saison prochaine à Manchester City.

Le dossier Haaland dicté par… son père ?