Mercato - Real Madrid : Perez s'active pour boucler deux dossiers brûlants !

Publié le 8 mars 2021 à 22h00 par D.M.

En fin de contrat en juin prochain, Lucas Vazquez et Sergio Ramos continueraient de négocier avec le Real Madrid au sujet d'une prolongation. Florentino Perez se serait personnellement impliqué dans ces deux dossiers et voudrait obtenir une réponse dans les prochains jours.

Le Real Madrid s’active depuis plusieurs mois afin de sécuriser l’avenir de deux joueurs appréciés par Zinédine Zidane. Le club espagnol a entamé des discussions avec Sergio Ramos et Lucas Vazquez, qui voient leur contrat expirer en juin prochain. Mais les négociations sont dans l’impasse. Dans ces deux dossiers, le principal obstacle est d’ordre financier. Le club espagnol voudrait que Sergio Ramos baisse son salaire de 10% afin d’aider sa formation dans un contacte délicat. Une demande refusée par le joueur qui campe sur ses positions. Situation similaire pour Lucas Vazquez, qui aurait rejeté la dernière offre de prolongation de contrat transmise par ses dirigeants.

Discussions toujours en cours entre le Real Madrid et deux de ses joueurs