Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé reçoit un énorme message pour son avenir !

Publié le 9 mars 2021 à 0h45 par La rédaction

Alors que Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé avec le PSG, une légende du club lui conseille de rester dans la capitale.

Kylian Mbappé fait des envieux en Europe. Courtisée par les plus grands clubs, notamment le Real Madrid, Manchester City ou encore Liverpool, la star du PSG n’a toujours pas tranché pour son avenir. Son contrat arrive à expiration en juin 2022. Ainsi, pour éviter de le voir partir libre et de ne pas percevoir de grosse indemnité de transfert, le club de la capitale pourrait envisager de vendre Mbappé si aucun accord n’est trouvé autour d’une prolongation. L’avenir de l'attaquant du PSG est donc incertain, mais un ancien du club aimerait le voir rester à Paris.

« Il partira peut-être un jour, mais il a encore des choses à faire à Paris »