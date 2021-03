Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo bloqué dans la course à Pogba... par Rabiot ?

Publié le 8 mars 2021 à 23h10 par A.C.

Adrien Rabiot, ancien joueur du Paris Saint-Germain désormais à la Juventus, pourrait jouer un mauvais tour à Leonardo.

Parti du Paris Saint-Germain à la fin de son contrat, Adrien Rabiot réalise des belles choses à la Juventus. Il joue en effet régulièrement à la Juventus et Andrea Pirlo a plusieurs fois dit haut et fort tout le bien qu’il pensait du Français. Tout récemment, Rabiot a d’ailleurs participé à la victoire de la Juventus sur la Lazio (3-1), marquant un magnifique but. Pourtant, la presse italienne parle souvent d’un possible départ, notamment vers la Premier League, où Carlo Ancelotti aimerait l’attirer à Everton.

La Juventus propose un échange Rabiot-Pogba